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2 очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон». У Овечкина «-1»

2 очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон». У Овечкина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

«Вашингтон» открыл счет в матче в первом периоде. Гол на свой счёт записал Гарнет Хэтэуэй. Во втором периоде Оши Ти Джей удвоил преимущество хозяев поля. В третьем периоде Эрик Хаула сократил отставание в счете. Результативной передачей отличился Андрей Свечников. В середине периода Джейкоб Славин сравнял счёт и перевел игру в овертайм. Победу «Каролине» в дополнительное время принес точный бросок Джейка Гардинер с передачи Свечникова.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 22 минуты 53 секунды и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник хозяев Дмитрий Орлов находился на площадке 22 минуты и 12 секунд и окончил встречу с показателем полезности «+1»

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Даллас Старз». «Каролина Харрикейнз» в свою очередь сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хэтэуэй (Лайпсик) – 17:23' (5x5)   2:0 Оши (Врана, Гудас) – 31:40' (5x5)   2:1 Хаула (Терявяйнен, Свечников) – 42:36' (5x4)   2:2 Славин (Мартинук, Фёгеле) – 49:50' (5x5)   2:3 Гардинер (Свечников) – 64:04' (3x3)
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