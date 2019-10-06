2 очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон». У Овечкина «-1»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

«Вашингтон» открыл счет в матче в первом периоде. Гол на свой счёт записал Гарнет Хэтэуэй. Во втором периоде Оши Ти Джей удвоил преимущество хозяев поля. В третьем периоде Эрик Хаула сократил отставание в счете. Результативной передачей отличился Андрей Свечников. В середине периода Джейкоб Славин сравнял счёт и перевел игру в овертайм. Победу «Каролине» в дополнительное время принес точный бросок Джейка Гардинер с передачи Свечникова.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 22 минуты 53 секунды и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник хозяев Дмитрий Орлов находился на площадке 22 минуты и 12 секунд и окончил встречу с показателем полезности «+1»

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Даллас Старз». «Каролина Харрикейнз» в свою очередь сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».