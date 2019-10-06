Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Монреалем»

«Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Монреалю Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Эр-Канада-Сентер» и завершился победой гостей со счётом 6:5 (Б).

В основное и дополнительное время команды не смогли определить победителя. Победный буллит забросил канадец Пол Байрон.

Таким образом «Монреаль» одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом матче команда уступила «Каролине» (3:4 Б).

«Торонто» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три матча.

В составе хозяев результативной передачей отличился российский нападающий Илья Михеев.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Сент-Луисом», а «Монреаль» проведёт матч с «Баффало».