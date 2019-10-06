Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Монреалем»
«Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Монреалю Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Эр-Канада-Сентер» и завершился победой гостей со счётом 6:5 (Б).
В основное и дополнительное время команды не смогли определить победителя. Победный буллит забросил канадец Пол Байрон.
Таким образом «Монреаль» одержал первую победу в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом матче команда уступила «Каролине» (3:4 Б).
«Торонто» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три матча.
В составе хозяев результативной передачей отличился российский нападающий Илья Михеев.
В следующем матче «Торонто» встретится с «Сент-Луисом», а «Монреаль» проведёт матч с «Баффало».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Доми (Лехконен, Галлахер) – 01:08' (5x5) 1:1 Мэттьюс (Райлли, Сеси) – 05:57' (5x5) 2:1 Керфут (Мур) – 15:54' (5x5) 3:1 Мур (Михеев, Керфут) – 21:29' (5x5) 4:1 Нюландер (Бэрри, Керфут) – 45:16' (5x4) 4:2 Друен (Доми) – 45:27' (5x5) 4:3 Галлахер (Уэбер, Дано) – 46:29' (5x5) 4:4 Питри – 53:02' (бул) 4:5 Дано (Галлахер, Уэбер) – 55:20' (5x5) 5:5 Мэттьюс (Бэрри, Марнер) – 58:45' (6x5) 5:6 Байрон – 65:00' ( ПБ)
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