Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне

Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
Хоккей / КХЛ 0

КХЛ на официальном сайте выразила соболезнования родным и близким защитника «Сибири» Самвела Мнацяна, который последний год боролся с онкологическим заболеванием. В субботу, 5 октября, стало известно, что Мнацян скончался на 30-м году жизни.

Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.

Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.

За карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». В лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».

ФХР выразила соболезнования по поводу смерти Мнацяна
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019