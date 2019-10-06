Матчи 6 октября в КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
КХЛ на официальном сайте выразила соболезнования родным и близким защитника «Сибири» Самвела Мнацяна, который последний год боролся с онкологическим заболеванием. В субботу, 5 октября, стало известно, что Мнацян скончался на 30-м году жизни.
Лига сообщила, что матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.
Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.
За карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». В лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».
ФХР выразила соболезнования по поводу смерти Мнацяна
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