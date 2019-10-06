Хартли: Мнацян — не чужой человек для «Авангарда», ведь он вырос в Омске

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (1:2).
«Поздравляем хозяев с победой. Мы провели сегодня хорошую игру на выезде. В третьем периоде имели несколько возможностей забить, но, к сожалению, не смогли. Так бывает, где-то шайба не шла, не везло. Было ощущение, что могли победить, но не удалось.
Хотел бы ещё выразить наши соболезнования в связи с кончиной Самвела Мнацяна. Он вырос в Омске и занимался в нашей хоккейной школе, поэтому не чужой нам человек», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
«Железнодорожники» вышли вперёд на 15-й минуте стараниями Антона Ландера, а во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепил Стефан Да Коста. В третьей двадцатиминутке Павел Дедунов поразил ворота хозяев в меньшинстве и сократил отставание в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.
- 6 октября 2019
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