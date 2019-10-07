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Кожевников: кризис «Магнитки» начался без Воробьёва, сразу ничего не изменить

Кожевников: кризис «Магнитки» начался без Воробьёва, сразу ничего не изменить
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о неудачном старте магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате сезона-2019/20.

«На Илью Воробьёва многое свалилось в последнее время, но кризис «Магнитки» начался без его участия. Придётся выбираться из всего этого, можно пожелать Илье Петровичу только терпения и сил для работы. По последним играм видно, что игра у команды начинает появляться, набрали три очка в двух встречах. Будем ждать, сразу ничего нельзя изменить. В межсезонье в клуб набрали много игроков, но к сезону они подошли в неготовой физической форме, поэтому посыпались травмы, нет нужных скоростей. Повторюсь, нужно время, результат придёт», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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