Светлов: Олкинуора сыграл хорошо, дополнительный ему комплимент

Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0).



«Доволен игрой и результатом. Хочу сказать отдельное спасибо команде, что удаления не сильно поломали нашу игру. Хорошо играл наш вратарь, дополнительный ему комплимент. «4 на 5» выстояли, и это было залогом нашей победы», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».



Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Адмирала» Мартин Бакош. На старте второго периода команда хозяев упрочила преимущество усилиями форварда Юрия Петрова. Больше в матче не было заброшенных шайб. Свой второй «сухарь» в сезоне оформил финский голкипер «Адмирала» Юхо Олкинуора, отразивший 36 бросков.

«Адмирал» обыграл «Нефтехимик», Олкинуора отразил 36 бросков