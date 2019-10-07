Московское «Динамо» уступило «Сибири» и потерпело 4-е поражение в пяти матчах

«Сибирь» принимала в Новосибирске московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Подопечные Николая Заварухина открыли счёт уже на 3-й минуте стараниями Алексея Яковлева, и эта шайба стала единственной в матче. Голкипер хозяев Алексей Красиков записал на свой счёт шат-аут, отразив 32 броска.



Новосибирский клуб одержал третью победу, а московская команда потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. 11 октября «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», а подопечные Владимира Крикунова 9-го числа встретятся на выезде с «Трактором».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.