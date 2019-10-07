Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» уступило «Сибири» и потерпело 4-е поражение в пяти матчах

Московское «Динамо» уступило «Сибири» и потерпело 4-е поражение в пяти матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» принимала в Новосибирске московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Подопечные Николая Заварухина открыли счёт уже на 3-й минуте стараниями Алексея Яковлева, и эта шайба стала единственной в матче. Голкипер хозяев Алексей Красиков записал на свой счёт шат-аут, отразив 32 броска.

Новосибирский клуб одержал третью победу, а московская команда потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. 11 октября «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», а подопечные Владимира Крикунова 9-го числа встретятся на выезде с «Трактором».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Яковлев (Романцев) – 02:02' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019