Никита Гусев переведён в первое звено «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к предстоящему матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Встреча состоится 10 октября, начало — в 2:30 мск.
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев тренировался в первом звене. Российский форвард работал в одной тройке с Нико Хиширом и Тейлором Холлом.
«Нью-Джерси Дэвилз»:
Шнайдер (Блэквуд);
Ватанен — Суббан, Холл — Хишир — Гусев;
Грин — Сиверсон, Братт — Зейджак — Палмьери;
Батчер — Кэррик, Коулман — Хьюз — Симмондс;
Мюллер, Вуд — Руни — Хейден;
Боквист — Заха.
В нынешнем сезоне Гусев провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одним результативным броском. Россиянин поразил ворота во встрече с «Виннипег Джетс» (4:5 Б).
- 7 октября 2019
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