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Никита Гусев переведён в первое звено «Нью-Джерси»

Никита Гусев переведён в первое звено «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к предстоящему матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Встреча состоится 10 октября, начало — в 2:30 мск.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев тренировался в первом звене. Российский форвард работал в одной тройке с Нико Хиширом и Тейлором Холлом.

«Нью-Джерси Дэвилз»:

Шнайдер (Блэквуд);
Ватанен — Суббан, Холл — Хишир — Гусев;
Грин — Сиверсон, Братт — Зейджак — Палмьери;
Батчер — Кэррик, Коулман — Хьюз — Симмондс;
Мюллер, Вуд — Руни — Хейден;
Боквист — Заха.

В нынешнем сезоне Гусев провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одним результативным броском. Россиянин поразил ворота во встрече с «Виннипег Джетс» (4:5 Б).

Дебют Гусева в НХЛ получился шикарным! Но как «Нью-Джерси» отдал матч с 4:0?
Россиянин играл великолепно. Забил гол, реализовал буллит, но «Нью-Джерси» всё равно умудрился проиграть «Виннипегу».
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