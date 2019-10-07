Никита Гусев переведён в первое звено «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» продолжает подготовку к предстоящему матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Встреча состоится 10 октября, начало — в 2:30 мск.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев тренировался в первом звене. Российский форвард работал в одной тройке с Нико Хиширом и Тейлором Холлом.



«Нью-Джерси Дэвилз»:

Шнайдер (Блэквуд);

Ватанен — Суббан, Холл — Хишир — Гусев;

Грин — Сиверсон, Братт — Зейджак — Палмьери;

Батчер — Кэррик, Коулман — Хьюз — Симмондс;

Мюллер, Вуд — Руни — Хейден;

Боквист — Заха.



В нынешнем сезоне Гусев провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одним результативным броском. Россиянин поразил ворота во встрече с «Виннипег Джетс» (4:5 Б).