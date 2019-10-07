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Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела

Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит ближайшие матчи с участием своей команды.

Россиянин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела, информирует Pens Inside Scoop со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана. Сегодня, 7 октября, Малкин отсутствовал на тренировочном занятии «пингвинов».

Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности «-25». В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.

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