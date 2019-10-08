Главный скаут НХЛ — о драфте-2020: у Аскарова невероятный потенциал
Директор центрального скаутского бюро НХЛ Дэн Марр поделился ожиданиями от драфта 2020 года.
«Алексис Лафренье на данный момент выглядит единогласным первым номером. Его игра и развитие в последние два сезона сделали его очень заметным.
Будет много проспектов, которые попытаются подвинуть с вершины Лафренье, вроде Александра Хольца и Лукаса Рэймонда. Есть один вратарь, Ярослав Аскаров, который всем хорошо знаком и очень уважаем. У него невероятный потенциал, так что не будет сюрпризом увидеть его имя в этих дискуссиях.
Предварительный взгляд на драфт-2020 указывает, что будет много сильных защитников во всех лигах. Они все хорошо катаются и контролируют шайбу, и будут сильно влиять на свои команды», – цитирует Марра пресс-служба НХЛ.
Пять россиян вошли в топ-30 рейтинга драфта НХЛ-2020
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