Сможет ли «Локомотив» прервать победную серию «Ак Барса»?
Сегодня, 8 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Йокерит» — ХК «Сочи»;
— «Локомотив» — «Ак Барс»;
— ЦСКА — «Амур».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
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