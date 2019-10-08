Кожевников: никакого «пожара» в СКА нет, идёт становление команды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что в трёх поражениях кряду СКА нет никакой трагедии, неудачи объяснимы большими изменениями в составе команды.



«За последнее десятилетие питерский клуб из середняка превратился в одного из лидеров, одну из топовых команд нашего чемпионата. От них все уже привыкли ждать побед и каждую неудачу, а тем более, три кряду — многие считают «пожаром». На мой взгляд, никакой трагедии нет, идет становление команды. Молодёжи нужно время, чтобы заиграть.



По ходу сезона команда усилилась форвардом Антоном Бурдасовым. Можно сказать, что сейчас уже есть два очень хороших атакующих звена. Плюс нужно дать время привыкнуть молодому вратарю армейцев Алексею Мельничуку, который, кстати, несмотря на свой юный возраст, показывает очень хорошую игру. Нужно немного терпения, у команды хороший тренерский штаб и нет сомнения в том, что армейцы своей игрой всех еще порадуют. Сезон длинный, самое главное весной – плей-офф», — рассказал Кожевников «Чемпионату».

СКА проиграл три матча подряд. Всё пропало? Последний раз такое случалось с питерцами в КХЛ три года назад.