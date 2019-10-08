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Лалонд дисквалифицирован на три матча за инцидент в матче с «Нефтехимиком»

Лалонд дисквалифицирован на три матча за инцидент в матче с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал защитника «Адмирала» Шона Лалонда на три матча за инцидент в матче с «Нефтехимиком». Лалонд ударил Степана Захарчука, после чего получил дисциплинарный штраф за недовольство решением судей.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Адмирал» — «Нефтехимик». Время – 38:53.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказания, наложенные на игрока хозяев Шона Лалонда по п. 1.15. («Удар клюшкой») и п. 1.34. («Использует оскорбительные выражения, производит любые оскорбительные жесты по отношению к любому судье или любому лицу, замахивается на судью клюшкой») статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать по каждому пункту на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме этого в соответствии с п. 4.2.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в одной и той же игре», то получает одну игру дисквалификации плюс индивидуальный штраф.

Суммарная дисквалификация Лалонда составит три матча», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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