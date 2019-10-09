Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузнецов: знал, что отвечать на всё случившееся нужно немедленно

Кузнецов: знал, что отвечать на всё случившееся нужно немедленно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4 ОТ).

«Вы же знаете, голы меня никогда не волновали. Намного круче было бы сегодня выиграть и завтра проснуться радостным, чем забить и проиграть. И всё же забить было приятно, врать не буду. Хорошо, что получилось сделать это сразу, особенно в моей ситуации. Был очень сфокусирован, поскольку знал, что отвечать на всё случившееся нужно немедленно.

Грустно, что не смогли добиться результата в двух матчах подряд. А точнее, в двух овертаймах подряд. В этом аспекте нужно расти. Также не получилось реализовать ни одного большинства. Ещё один урок, который нужно выучить. После первого периода растеряли весь запал и уже не смогли его вернуть.

Но скажу ещё раз: я рад, что вернулся на лёд, но предпочёл бы выиграть и сейчас больше улыбаться, чем возвращаться домой и думать об этом пропущенном голе в овертайме. Если я всегда выгляжу радостным, это не значит, что я не переживаю из-за всего, что у нас не получается. Овертаймы — это же наш хлеб с маслом. Мы просто обязаны быть в них сильнее», — цитирует Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Кузнецов забил гол в дебютном матче сезона НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019