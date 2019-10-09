Кузнецов: знал, что отвечать на всё случившееся нужно немедленно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4 ОТ).

«Вы же знаете, голы меня никогда не волновали. Намного круче было бы сегодня выиграть и завтра проснуться радостным, чем забить и проиграть. И всё же забить было приятно, врать не буду. Хорошо, что получилось сделать это сразу, особенно в моей ситуации. Был очень сфокусирован, поскольку знал, что отвечать на всё случившееся нужно немедленно.

Грустно, что не смогли добиться результата в двух матчах подряд. А точнее, в двух овертаймах подряд. В этом аспекте нужно расти. Также не получилось реализовать ни одного большинства. Ещё один урок, который нужно выучить. После первого периода растеряли весь запал и уже не смогли его вернуть.

Но скажу ещё раз: я рад, что вернулся на лёд, но предпочёл бы выиграть и сейчас больше улыбаться, чем возвращаться домой и думать об этом пропущенном голе в овертайме. Если я всегда выгляжу радостным, это не значит, что я не переживаю из-за всего, что у нас не получается. Овертаймы — это же наш хлеб с маслом. Мы просто обязаны быть в них сильнее», — цитирует Кузнецова пресс-служба НХЛ.