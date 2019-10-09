НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд игрового дня. В североамериканской лиге состоялось восемь матчей.
Главной звездой дня признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил, оформивший покер в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). При этом Нил оформил натуральный хет-трик за восемь с половиной минут. Позже канадский форвард отличился ещё раз.
Второй звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3).
Замкнул тройку лучших нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ). На его счету гол в овертайме, забитый с передачи Александра Радулова.
Радулов — о голевой передаче в овертайме: всю дорогу слышал Сегина
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