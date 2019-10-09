Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Цулыгин: по моментам «Салават» мог наиграть на ничью

Цулыгин: по моментам «Салават» мог наиграть на ничью
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:2).

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Был невыразительный первый период — мы не могли подстроиться под игру соперника. Хорошо, что во втором и третьем периодах перестроились, и если смотреть по моментам, то сыграли здорово. Много владели шайбой и имели шансы, но, к нашему сожалению, хорошо сыграл вратарь соперника — вытащил, а где-то нам не повезло, и проиграли с разницей в одну шайбу. Не смогли забить этот нужный гол, хотя по моментам можно было наиграть на ничью», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019