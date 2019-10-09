Цулыгин: по моментам «Салават» мог наиграть на ничью

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:2).



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Был невыразительный первый период — мы не могли подстроиться под игру соперника. Хорошо, что во втором и третьем периодах перестроились, и если смотреть по моментам, то сыграли здорово. Много владели шайбой и имели шансы, но, к нашему сожалению, хорошо сыграл вратарь соперника — вытащил, а где-то нам не повезло, и проиграли с разницей в одну шайбу. Не смогли забить этот нужный гол, хотя по моментам можно было наиграть на ничью», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»