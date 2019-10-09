Цулыгин: по моментам «Салават» мог наиграть на ничью
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:2).
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Был невыразительный первый период — мы не могли подстроиться под игру соперника. Хорошо, что во втором и третьем периодах перестроились, и если смотреть по моментам, то сыграли здорово. Много владели шайбой и имели шансы, но, к нашему сожалению, хорошо сыграл вратарь соперника — вытащил, а где-то нам не повезло, и проиграли с разницей в одну шайбу. Не смогли забить этот нужный гол, хотя по моментам можно было наиграть на ничью», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»
- 9 октября 2019
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