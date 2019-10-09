Знарок — о Галимове: «Спартаку» нужны быстрые ребята, нам бы хоть кого-нибудь

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги проигранного матча с «Северсталью» (2:3).
«Неплохой первый период, второй провалили. Играть-то стали более или менее при счёте 3:0. Много эмоций отдали в предыдущей игре, тем не менее были моменты, которые мы должны были забивать. К сожалению, сегодня у нас не получилось.
Ошибки в защите мы сами будем разбирать, мы за это деньги получаем. Календарь такой, через день играем. Бывает, устают ребята. Бывает, выбирают неправильную позицию. Я же не залезу им в голову, почему он стоял и не пошёл подстраховывать.
Уже не удивляет, что Яков Рылов — лучший бомбардир «Спартака».
Переход Галимова? Знаем этого парня, он быстрый, борется, лезет под кожу. Нам такие быстрые нужны. Нам хотя бы кого-нибудь сейчас…» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 9 октября 2019
-
22:58
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:17
-
20:56
-
20:47
-
20:39
-
20:33
-
20:28
-
20:21
-
20:07
-
19:55
-
19:47
-
19:22
-
19:19
-
19:18
-
19:07
-
18:57
-
18:53
-
18:40
-
18:35
-
18:24
-
18:12
-
18:07
-
17:52
-
17:37
-
17:09