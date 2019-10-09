Знарок — о Галимове: «Спартаку» нужны быстрые ребята, нам бы хоть кого-нибудь

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги проигранного матча с «Северсталью» (2:3).



«Неплохой первый период, второй провалили. Играть-то стали более или менее при счёте 3:0. Много эмоций отдали в предыдущей игре, тем не менее были моменты, которые мы должны были забивать. К сожалению, сегодня у нас не получилось.



Ошибки в защите мы сами будем разбирать, мы за это деньги получаем. Календарь такой, через день играем. Бывает, устают ребята. Бывает, выбирают неправильную позицию. Я же не залезу им в голову, почему он стоял и не пошёл подстраховывать.



Уже не удивляет, что Яков Рылов — лучший бомбардир «Спартака».



Переход Галимова? Знаем этого парня, он быстрый, борется, лезет под кожу. Нам такие быстрые нужны. Нам хотя бы кого-нибудь сейчас…» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Спартак» отыграл две шайбы, но проиграл «Северстали»