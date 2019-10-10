Кузьма: гол в свои ворота — единственный момент, в котором Ковальчук был заметен

Обозреватель Vancouver Province Бен Кузьма критически охарактеризовал игру российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, который в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» (8:2) стал невольным автором гола в свои ворота.

«Это был единственный момент, в котором я действительно заметил, что Ковальчук был на льду. Миллер развернулся из угла и нанёс бросок, который рикошетом от русского залетел в ворота», — резюмировал обозреватель Vancouver Province, комментируя игру Ковальчука.

Статистика Ильи Ковальчука в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20

Ковальчук закончил матч без набранных очков, заработав показатель полезности «-3». В трёх матчах нынешнего регулярного чемпионата на счету Ильи 4 (1+3) очка.