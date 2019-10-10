Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гелашвили — о тренерах-иностранцах: с Хейккиля у нас было полное взаимопонимание

Гелашвили — о тренерах-иностранцах: с Хейккиля у нас было полное взаимопонимание
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей команды МХЛ «Белые Медведи» Георгий Гелашвили вспомнил о своей карьере хоккеиста.

«Про современных тренеров-легионеров мне сложно что-то сказать, но тогда у нас была отличная команда и сильный тренерский штаб. Полное взаимопонимание с Кари Хейккиля, каждый знал своё место и обязанности, мы доверяли друг другу. Бывали какие-то рабочие моменты, но куда без них? В целом же система работала отлично. Кстати, уже тогда «Локомотивом» управляли Юрий Яковлев и Юрий Лукин. Они мне показались успешными менеджерами.

«Магнитка»? Да, с кем я только там не работал. С тем же Хейккиля, Канарейкиным, Морисом. Помню, как генеральным менеджером работал Валерий Постников. В 2011 году мы дошли до финала конференции, где уступили лишь «Салавату Юлаеву», будущему чемпиону. Тогда были сильные тренерские составы. Как сказал мне Андрей Тарасенко, с которым я вместе играл: «Георгий, от каждого тренера ты возьмёшь что-то хорошее!». Золотые слова, до сих пор их помню и буду помнить всю жизнь. Мне тогда было 19 лет, а Андрею, если не ошибаюсь, 36. Он, разумеется, оказался прав. Благодарен Андрею. Просто, если ты хочешь учиться, то обязательно научишься», — сказал Гелашвили в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Георгием Гелашвили читайте на «Чемпионате» сегодня.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019