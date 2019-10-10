Гелашвили — о тренерах-иностранцах: с Хейккиля у нас было полное взаимопонимание

Тренер вратарей команды МХЛ «Белые Медведи» Георгий Гелашвили вспомнил о своей карьере хоккеиста.



«Про современных тренеров-легионеров мне сложно что-то сказать, но тогда у нас была отличная команда и сильный тренерский штаб. Полное взаимопонимание с Кари Хейккиля, каждый знал своё место и обязанности, мы доверяли друг другу. Бывали какие-то рабочие моменты, но куда без них? В целом же система работала отлично. Кстати, уже тогда «Локомотивом» управляли Юрий Яковлев и Юрий Лукин. Они мне показались успешными менеджерами.



«Магнитка»? Да, с кем я только там не работал. С тем же Хейккиля, Канарейкиным, Морисом. Помню, как генеральным менеджером работал Валерий Постников. В 2011 году мы дошли до финала конференции, где уступили лишь «Салавату Юлаеву», будущему чемпиону. Тогда были сильные тренерские составы. Как сказал мне Андрей Тарасенко, с которым я вместе играл: «Георгий, от каждого тренера ты возьмёшь что-то хорошее!». Золотые слова, до сих пор их помню и буду помнить всю жизнь. Мне тогда было 19 лет, а Андрею, если не ошибаюсь, 36. Он, разумеется, оказался прав. Благодарен Андрею. Просто, если ты хочешь учиться, то обязательно научишься», — сказал Гелашвили в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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