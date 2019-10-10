СКА — «Автомобилист»: Хелльберг впервые в сезоне начнёт матч в воротах хозяев
СКА и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 10 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Белов, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;
Зубарев — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;
Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Голышев;
Василевский — Бодров, Мацек — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Литовченко;
Колесников, Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.
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