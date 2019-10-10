СКА — «Автомобилист»: Хелльберг впервые в сезоне начнёт матч в воротах хозяев

СКА и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 10 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Белов, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;

Зубарев — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;

Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.



«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Голышев;

Василевский — Бодров, Мацек — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Литовченко;

Колесников, Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.

