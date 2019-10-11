Абрамов забил первый гол в НХЛ после ошибки вратаря «Сент-Луиса»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов забросил свою первую шайбу в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. В домашней встрече с «Сент-Луис Блюз» он открыл счёт, когда крайне неудачным образом сыграл голкипер гостей Джейк Аллен. Ассистентами выступили Скотт Сабурен и Никита Зайцев.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «Оттавы Сенаторз».

В нынешнем сезоне россиянин провёл один матч в АХЛ, не сумев отметиться результативными действиями и заработав показатель полезности «-1». Ранее Абрамов выступал в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был нападающий Мэтт Дюшейн.

21-летний форвард дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов» с 2013 года.