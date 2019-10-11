Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» и завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев.

Календарь «Вашингтона» в сезоне-2019/20

Дубль во втором периоде оформил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Обе шайбы россиянин забросил в большинстве. Овечкин вышел на седьмое место в истории североамериканской лиги по голам в гостевых матчах (333). Столько же шайб в активе Фила Эспозито. Следующей целью для российского форварда является результат Марселя Дионна (346).

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (402). Второе место занимает Стив Айзерман (362), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (356). В топ-5 также входят Бретт Халл (353) и Горди Хоу (352).