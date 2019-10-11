Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по голам в гостевых матчах
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» и завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев.

Календарь «Вашингтона» в сезоне-2019/20

Дубль во втором периоде оформил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Обе шайбы россиянин забросил в большинстве. Овечкин вышел на седьмое место в истории североамериканской лиги по голам в гостевых матчах (333). Столько же шайб в активе Фила Эспозито. Следующей целью для российского форварда является результат Марселя Дионна (346).

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (402). Второе место занимает Стив Айзерман (362), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (356). В топ-5 также входят Бретт Халл (353) и Горди Хоу (352).

Овечкин вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ по голам в большинстве
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019