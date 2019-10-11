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Нападающий «Барыса» проиграл болельщику шайбу в «камень-ножницы-бумага»

Нападающий «Барыса» проиграл болельщику шайбу в «камень-ножницы-бумага»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Эрик Тангрэди перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1) сыграл с одним из болельщиков в детскую игру «камень-ножницы-бумага». Американец проиграл, и ему пришлось отдать шайбу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

«Барыс» занимает четвёртое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе команды Андрея Скабелки 20 очков в 14 матчах. Команда из Нур-Султана выиграла три матча кряду и 10 из 14 в нынешнем сезоне.

Тангрэди пополнил состав «Барыса» в межсезонье. В 13 матчах на счету Эрика четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи. В недавнем матче с «Северсталью» (5:1) американец отметился первым хет-триком за карьеру в лиге.

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