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«Металлург» объявил об изменениях в структуре руководства после ухода Величкина

«Металлург» объявил об изменениях в структуре руководства после ухода Величкина
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» на своём официальном сайте сообщил об изменениях в структуре руководства. Кроме того, клуб объявил о расторжении контракта с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента.

«Сегодня руководство хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) приняло решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба. В частности, введена должность первого вице-президента-директора хоккейного клуба «Металлург». На неё назначен Сергей Ласьков. Сегодня же расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента ХК «Металлург».

Отметим, что Сергей Ласьков — выходец из Группы компаний ПАО «ММК» — обладает большим управленческим опытом. Много времени посвятил спорту. В последние годы является председателем попечительского совета профессионального баскетбольного клуба «Динамо» (Магнитогорск).

Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к развитию магнитогорской хоккейной школы», — гласит заявление на официальном сайте «Магнитки».

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