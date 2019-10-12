Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ласьков: «Магнитку» ждёт полный аудит: от подготовки арены до контрактов игроков

Ласьков: «Магнитку» ждёт полный аудит: от подготовки арены до контрактов игроков
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о том, какие шаги в первую очередь собирается предпринять на новой должности.

«Всю следующую неделю, пока команда на выезде, я полностью посвящу аудиту спортивного клуба. Начиная от подготовки арены, оборудования, бытовых условий спортсменов и заканчивая контрактами игроков «Металлурга» и развитием детской спортивной школы.

В клубе я буду заниматься в том числе и спортивной составляющей. Что такое хоккей, я знаю, буду по ходу дела погружаться в этот процесс. Буквально сейчас я сижу и изучаю структуры клубов НХЛ. Например, «Торонто», а также наших команд КХЛ. Есть чем позаниматься, в том числе и бюджетом. По кадровым вопросам, каким-то возможным кадровым изменениям, я пока сказать не могу. Повторюсь, главная задача — привести в нормальное состояние игроков.

Кроме того, важнейший момент — анализ работы детской хоккейной школы. Нужно понять, почему в последние годы так мало «Металлург» подтягивает своих игроков», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Сменивший Величкина. Первое интервью с новым вице-президентом «Металлурга»
Сергей Ласьков – о своих задачах в «Магнитке», проблемах команды, отношении к Илье Воробьёву и приглашении генерального менеджера.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019