Ласьков: «Магнитку» ждёт полный аудит: от подготовки арены до контрактов игроков

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о том, какие шаги в первую очередь собирается предпринять на новой должности.



«Всю следующую неделю, пока команда на выезде, я полностью посвящу аудиту спортивного клуба. Начиная от подготовки арены, оборудования, бытовых условий спортсменов и заканчивая контрактами игроков «Металлурга» и развитием детской спортивной школы.



В клубе я буду заниматься в том числе и спортивной составляющей. Что такое хоккей, я знаю, буду по ходу дела погружаться в этот процесс. Буквально сейчас я сижу и изучаю структуры клубов НХЛ. Например, «Торонто», а также наших команд КХЛ. Есть чем позаниматься, в том числе и бюджетом. По кадровым вопросам, каким-то возможным кадровым изменениям, я пока сказать не могу. Повторюсь, главная задача — привести в нормальное состояние игроков.



Кроме того, важнейший момент — анализ работы детской хоккейной школы. Нужно понять, почему в последние годы так мало «Металлург» подтягивает своих игроков», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Сменивший Величкина. Первое интервью с новым вице-президентом «Металлурга» Сергей Ласьков – о своих задачах в «Магнитке», проблемах команды, отношении к Илье Воробьёву и приглашении генерального менеджера.