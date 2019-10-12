Ласьков: «Магнитку» ждёт полный аудит: от подготовки арены до контрактов игроков

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о том, какие шаги в первую очередь собирается предпринять на новой должности.
«Всю следующую неделю, пока команда на выезде, я полностью посвящу аудиту спортивного клуба. Начиная от подготовки арены, оборудования, бытовых условий спортсменов и заканчивая контрактами игроков «Металлурга» и развитием детской спортивной школы.
В клубе я буду заниматься в том числе и спортивной составляющей. Что такое хоккей, я знаю, буду по ходу дела погружаться в этот процесс. Буквально сейчас я сижу и изучаю структуры клубов НХЛ. Например, «Торонто», а также наших команд КХЛ. Есть чем позаниматься, в том числе и бюджетом. По кадровым вопросам, каким-то возможным кадровым изменениям, я пока сказать не могу. Повторюсь, главная задача — привести в нормальное состояние игроков.
Кроме того, важнейший момент — анализ работы детской хоккейной школы. Нужно понять, почему в последние годы так мало «Металлург» подтягивает своих игроков», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 12 октября 2019
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
08:18
-
08:14
-
08:09
-
08:06
-
07:33
-
06:44
-
06:30
-
06:18
-
06:10
-
05:25
-
05:21
-
04:42
-
03:57
-
00:00
- 11 октября 2019
-
23:27
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:29
-
22:17
-
21:57
-
21:37