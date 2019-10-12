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Хартли: все сработали здорово, Пьянов забросил две важные шайбы

Хартли: все сработали здорово, Пьянов забросил две важные шайбы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с рижским «Динамо» (4:1).

«Ещё одна хорошая командная победа, здорово все сработали. Валентин Пьянов забросил две первые шайбы в сезоне, и они сегодня были очень важными: он использовал свои моменты, играя с партнёрами по звену. В первом периоде мы действовали хорошо, но противник давил, прессинговал, забил первый гол, и это придало уверенности и энергии. Но затем нам удалось сравнять. И далее, уже во втором периоде, мы хорошо играли, создавали трафик, здорово использовали время в зоне нападения.

Считаю, мы достаточно успешно действовали в большинстве, но, как коллега отметил, Рига здорово нейтрализовывала меньшинство. Поэтому это еще одна хорошая общая победа, которой я очень доволен», — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».

Дубль Пьянова помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»
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