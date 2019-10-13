Кузнецов стал первой звездой матча с «Далласом», Самсонов – третьей

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. Таким образом, «Кэпиталз» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первой звездой встречи признан нападающий «столичных» Евгений Кузнецов, который отметился заброшенной шайбой. Он провёл на льду 12 минут 36 секунд, нанёс три броска и завершил матч с «+1».

Второй звездой стал защитник Джон Карлсон, который сыграл 24 минуты 14 секунд, набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «+2».

Замыкает тройку российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, отразивший 24 броска из 25.