Лига женского хоккея опубликовала заявление по поводу инцидента в аэропорту

Лига женского хоккея опубликовала заявление относительно инцидента, который произошёл с командой «Соболь».



«В связи с появившимися в СМИ и социальных сетях журналистскими материалами и комментариями пользователей о не вылете команды «Соболь» (Иркутск) после окончания матчей первого круга в группе «В» дивизиона Касатонова и во избежание возможных домыслов и инсинуаций лига считает необходимым заявить следующее.



После завершения матчей для команд «Гризли-1» (Новосибирск) и «Соболь» (Иркутск) был организован трансфер в аэропорт Шереметьево, Терминал В. Автобус прибыл к терминалу в 22:00 13 октября 2019, что было подтверждено системой Глонасс. Обе команды без проблем прошли досмотр на входе в аэропорт, зарегистрировались и сдали багаж. Команда «Гризли-1» прошла внутренний досмотр и вылетела своим рейсом в Новосибирск в 01:00 14 октября. Команда «Соболь» по полученной нами информации, которая была впоследствии подтверждена нашей компании-партнёру, отвечающей за трансферы, представителем «Аэрофлота», прибыла к выходу на посадку в 00:46, вылет по расписанию у них был в 01:05 14 октября. Команде в посадке было отказано.



В 02:00 информация о возникшей ситуации поступила в ЛЖХ. После звонка в колл-центр «Аэрофлота» тренеру команды Татьяне Левковской была передана информация о необходимости обратиться в офис «Аэрофлота» в аэропорту. По её словам, им было отказано в помощи и заявлено, что такого быть не может, чтобы люди стояли и их не пустили.



Для решения возникшей проблемы лигой было предложено команде несколько вариантов. В частности, перелёт из аэропорта Домодедово в Новосибирск с последующим трансфером в Иркутск по железной дороге. Семь человек из 13 согласились на данный вариант со временем вылета из Домодедово в 22:55 14 октября «Уральскими авиалиниями». Шесть человек в письменной форме заявили о том, что они самостоятельно решат вопрос с авиабилетами и вылетом в Новосибирск из аэропорта Домодедово. Трансфер для всех 13 человек в аэропорт был организован ЛЖХ.



Таким образом, проблема с вылетом команды «Соболь» в настоящий момент времени решена. При этом особо подчеркнем, что участие всех команд в турнире было полностью оплачено ЛЖХ, в том числе и трансферы. Ответственность за прохождение обязательных официальных процедур в аэропорту несут сами участники. Тем не менее, ЛЖХ предприняла все необходимые действия для оказания помощи команде в возникшей ситуации», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Женская команда устроила скандал в аэропорту. Потом пришлось включать заднюю Удалили новость, дали опровержение. Как это по-русски – обвинять всех, когда виноват сам.