«Колорадо» забросил шайбу после ошибки Самсонова

Российский голкипер «Вашинтон Кэпиталз» Илья Самсонов допустил грубую ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6).

На 8-й минуте первого периода при счёте 3:0 в пользу «Колорадо» Самсонов заменил Брэйдена Холтби. В начале третьего периода россиянин ошибся при выходе из ворот, чем воспользовался Мэтт Нието и забил гол с передачи Тайсона Жоста.

В этом матче Илья Самсонов провёл на площадке 48 минут и 48 секунд, отразив 19 бросков из 21.

В нынешнем сезоне НХЛ Самсонов провёл 3 матча, пропустив 4 гола.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Колорадо» в свою очередь сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

Видео с ошибкой Самсонова доступно в официальном «твиттере» «Колорадо Эвеланш».