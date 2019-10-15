Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 15 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 13 российских хоккеистов.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ. Нападающий «Колорадо Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу и сделал голевую передачу.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|17 из 21
|81,0
|6:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|2
|2
|1
|0
|0%
|18.52
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|15.28
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|12.45
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|3
|67%
|13.54
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|-1
|0
|5
|1
|0
|-
|16.48
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-2
|0
|1
|2
|1
|-
|17.30
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|5
|1
|0
|0
|-
|09.19
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|2
|6
|2
|0
|-
|21.42
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|-1
|2
|3
|0
|0
|-
|18.44
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|3
|3
|-
|23.25
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|2
|1
|0
|2
|-
|13.55
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|5
|-
|21.38
Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 78 матчей. Он не забивает уже 1,5 года
- 15 октября 2019
-
08:00
-
07:35
-
07:11
-
07:00
-
06:45
-
06:27
-
06:18
-
06:13
-
06:08
-
05:16
-
04:37
-
04:20
-
03:42
-
03:15
-
02:52
-
00:55
-
00:29
-
00:06
- 14 октября 2019
-
23:55
-
23:24
-
23:10
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:04
Партнерский контент