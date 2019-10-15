Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 15 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ. Нападающий «Колорадо Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 17 из 21 81,0 6:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Наместников (н) «Оттава» 0+0 -1 2 2 1 0 0% 18.52 Дадонов (н) «Флорида» 1+1 -1 0 2 0 0 - 15.28 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 +1 0 2 0 0 - 12.45 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 2 3 67% 13.54 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+0 -1 0 5 1 0 - 16.48 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -2 0 1 2 1 - 17.30 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 +1 5 1 0 0 - 09.19 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 0 2 6 2 0 - 21.42 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+2 -1 2 3 0 0 - 18.44 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 0 0 2 3 3 - 23.25 Задоров (з) «Колорадо» 1+0 +1 2 1 0 2 - 13.55 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -1 0 1 2 5 - 21.38