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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 15 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 15 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ. Нападающий «Колорадо Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу и сделал голевую передачу.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»17 из 2181,06:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Наместников (н)«Оттава»0+0-122100%18.52
Дадонов (н)«Флорида»1+1-10200-15.28
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+1+10200-12.45
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00002367%13.54
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0-10510-16.48
Радулов (н)«Даллас»0+0-20121-17.30
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+15100-09.19
Овечкин (н)«Вашингтон»1+102620-21.42
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+2-12300-18.44
Орлов (з)«Вашингтон»0+100233-23.25
Задоров (з)«Колорадо»1+0+12102-13.55
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10125-21.38
Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 78 матчей. Он не забивает уже 1,5 года
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