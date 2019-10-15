«Авангард» — СКА: как закончится главное «газпромовское» дерби КХЛ?
Сегодня, 15 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
— «Амур» — «Локомотив»
— «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь»
— «Авангард» — СКА;
— «Витязь» — «Салават Юлаев».
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
Центральный матч игрового дня пройдёт в Балашихе, где «Авангард» примет СКА. Обе команды подходят к принципиальному матчу с одинаковыми двухматчевыми победными сериями. «Амур» в случае победы в матче с «Локомотивом» вновь отправит магнитогорский «Металлург» на последнее место в Восточной конференции. «Витязь» в случае победы в матче с «Салаватом Юлаевым» догонит ЦСКА.
«Газпром» обещает ввод академии «Авангарда» в эксплуатацию в сентябре 2019 года
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