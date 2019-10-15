Агент прокомментировал обвинения в свой адрес в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Агент Денис Логинов, обвинённый в мошенничестве на 1,5 млн рублей, прокомментировал сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что в Москве человек, представившийся спортивным агентом, обманул родителей молодого хоккеиста на 1,5 млн рублей, пообещав устроить их сына в НХЛ.

«Прочитал сообщение, всю ночь не спал. Это бред полный! Я работаю агентом шестой год, сейчас немного отошёл от этой деятельности, просто помогаю молодым хоккеистам в сложных ситуациях. Денег на этом не зарабатываю, у меня в Москве свои рестораны, на жизнь хватает.

Встретился сначала с родителями Рината, которые говорили, что хотят играть в МХЛ. Но я же не могу принимать решение по игроку, которого ещё не видел. Предлагал им съездить в молодёжную лигу Казахстана, но они отказались. Сказали, это не их уровень и они хотят в МХЛ. Я сказал, что могу сделать, как они хотят, но снимаю с себя ответственность.

У меня была запланирована поездка в Америку, возил двух ребят в USHL на просмотр за свой счёт, потому что у их семей нет денег на это. Илья Овечкин там не закрепился, а Николай Майоров остался в Америке. Предложил поехать и Газизовым, но за свой счёт. Они согласились. Ничего они не продавали, это полный бред. Там обеспеченная семья.

Поехали в итоге втроём – я, Ринат и его дедушка. Дедушка там всё решает. Приехали, начались тренировки. Я предъявляю Ринату претензии, а дедушка мне говорит – что ты лезешь, Ринат привык так заниматься. А он даже с элементарными упражнениями не справлялся. Дед говорил, что я ничего не понимаю и Ринату просто надо привыкнуть.

Потом мы поехали на товарищеский матч в Чехию, Ринат был одним из худших там. Ни катания, ни броска, ничего. Тренеры сказали, что Ринат очень слабо играет. А дедушка возражал, что он был одним из лучших. Бесполезно было разговаривать с ним. В команду нас не взяли, мы вернулись в Москву.

Куда делись деньги? Я их начал возвращать из Америки, на это нужно время. Через месяц мама Рината говорит – мне нужна наличка. А мне деньги пришли на расчётный счёт моего ООО, их оттуда просто так не вывести, нужны отчёты. Я ей предложил выслать на карточку Сбербанка. Но она говорила, что работает в госслужбе и ей этими деньгами светиться нельзя, нужна только наличка. А встречаться с ней у меня не было желания. История повторилась, они опять сказали мне искать Ринату клуб в МХЛ», — сказал Логинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Мошенник обманул родителей игрока на 1,5 млн рублей, обещая устроить сына в НХЛ