Хартли — о матче со СКА: всё зависит только от «Авангарда» и нашей игры

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Матч состоится сегодня, 15 октября, в Балашихе. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
«Мы знаем силу и мощь нашего соперника. И как всегда, всё зависит только от нас и от нашей игры. Мне очень нравится, как мы сейчас сражаемся. В матче со СКА все наши плюсы должны проявиться по максимуму. Каждый должен показать свою лучшую игру.
Это будет отличный хоккей — быстрый и агрессивный. Ведь обе команды ориентированы на атаку. Так что болельщики увидят прекрасный матч», — сказал Хартли в интервью пресс-службе в эфире клубного телевидения омской команды.
- 15 октября 2019
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