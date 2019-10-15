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Хартли — о матче со СКА: всё зависит только от «Авангарда» и нашей игры

Хартли — о матче со СКА: всё зависит только от «Авангарда» и нашей игры
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Матч состоится сегодня, 15 октября, в Балашихе. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

«Мы знаем силу и мощь нашего соперника. И как всегда, всё зависит только от нас и от нашей игры. Мне очень нравится, как мы сейчас сражаемся. В матче со СКА все наши плюсы должны проявиться по максимуму. Каждый должен показать свою лучшую игру.

Это будет отличный хоккей — быстрый и агрессивный. Ведь обе команды ориентированы на атаку. Так что болельщики увидят прекрасный матч», — сказал Хартли в интервью пресс-службе в эфире клубного телевидения омской команды.

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