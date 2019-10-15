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Дедунов: СКА надо было переработать, откатываться в оборону — приговор

Дедунов: СКА надо было переработать, откатываться в оборону — приговор
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов подвёл итоги выигранного матча со СКА (3:2).

«В первую очередь СКА надо было переработать, потому что у них четыре звена, как и у нас, способны решить игру. Решающим фактором была игра в меньшинстве, нужно было блокировать броски и выигрывать борьбу на каждом участке поля.

В первом периоде где-то расслабились. Иногда бывает, что забьёшь, и соперник до самого конца не может сравнять счёт, а иногда сразу забивает. В конце периода перехватили инициативу, сумели перенести этот момент на следующий отрезок.

Победный гол? Ворота увидел, добежал, бросил. Ничего особенного не сделал. Шайба запрыгала, отскочила мне в конёк, я подработал и вылез на ворота, бросил с неудобной. С такой командой, как СКА, нельзя откатываться в оборону. Это всё равно, что подписать себе приговор. Надо было дальше навязывать борьбу, так и действовали, что привело к результату», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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