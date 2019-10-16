33 сэйва Василевского помогли «Тампе» победить «Монреаль»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги выиграла у «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1. Встреча проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале.
В составе победителей отличились Брэйдон Коберн, Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Российский форвард «молний» Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Защитник Михаил Сергачев отыграл 17:14, нанес 3 броска по воротам, выполнил 3 силовых приема, заработал 2 штрафные минуты и показатель полезности «+2».
«Тампа» добыла 3-ю победу в 6 матчах сезона, «Монреаль» проиграл 4-ю встречу из 6.
Василевский пропустил после мощного броска Питри в касание
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