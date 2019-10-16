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Защитник «Монреаля» Питри эффектным силовым приёмом уложил Кучерова на лёд

Защитник «Монреаля» Питри эффектным силовым приёмом уложил Кучерова на лёд
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги выиграл у «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1. Встреча проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале.

В течение всего матча игроки «Канадиенс» жёстко атаковали форварда «молний» Никиту Кучерова. В одном из эпизодов форвард «Монреаля» Томаш Татар ударил Кучерова локтем в лицо и избежал штрафа. А вот силовой приём защитника канадской команды Джеффа Питри получился эффектным. Джефф поймал российского форварда на бедро и опрокинул его на лёд.

Видео можно посмотреть в "Твиттере".

В составе победителей отличились Брэйдон Коберн, Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Российский форвард «молний» Кучеров выполнил две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.

Василевский пропустил после мощного броска Питри в касание
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