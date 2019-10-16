Защитник «Монреаля» Питри эффектным силовым приёмом уложил Кучерова на лёд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги выиграл у «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1. Встреча проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале.
В течение всего матча игроки «Канадиенс» жёстко атаковали форварда «молний» Никиту Кучерова. В одном из эпизодов форвард «Монреаля» Томаш Татар ударил Кучерова локтем в лицо и избежал штрафа. А вот силовой приём защитника канадской команды Джеффа Питри получился эффектным. Джефф поймал российского форварда на бедро и опрокинул его на лёд.
Видео можно посмотреть в "Твиттере".
В составе победителей отличились Брэйдон Коберн, Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Российский форвард «молний» Кучеров выполнил две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.
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