«Лос-Анджелес» проиграл «Каролине», Ковальчук и Свечников — без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду уступил «Каролине Харрикейнз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Рода Бриндамора.

Исход встречи определили действия чешских игроков «Харрикейнз». Автором победной шайбы стал нападающий Мартин Нечас. Шат-аут оформил голкипер Петр Мразек. Также отличился финн Теуво Терявяйнен, поразивший пустые ворота.

Российские хоккеисты результативными действиями не отметились. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 11 минут 55 секунд, за которые отметился двумя бросками. Форвард «королей» Илья Ковальчук сыграл 16.54 и заработал показатель полезности "-2". За один период у Ковальчука сломались три клюшки. В двух случаях клюшку Илье сломали соперники, ещё однажды её сломал сам игрок.