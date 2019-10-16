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«Лос-Анджелес» проиграл «Каролине», Ковальчук и Свечников — без очков

«Лос-Анджелес» проиграл «Каролине», Ковальчук и Свечников — без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду уступил «Каролине Харрикейнз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Рода Бриндамора.

Исход встречи определили действия чешских игроков «Харрикейнз». Автором победной шайбы стал нападающий Мартин Нечас. Шат-аут оформил голкипер Петр Мразек. Также отличился финн Теуво Терявяйнен, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Дзингел, Хаула) – 24:16'   0:2 Ахо (Терявяйнен) – 59:53'

Российские хоккеисты результативными действиями не отметились. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 11 минут 55 секунд, за которые отметился двумя бросками. Форвард «королей» Илья Ковальчук сыграл 16.54 и заработал показатель полезности "-2". За один период у Ковальчука сломались три клюшки. В двух случаях клюшку Илье сломали соперники, ещё однажды её сломал сам игрок.

У Ильи Ковальчука в матче с «Каролиной» сломались три клюшки за один период
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