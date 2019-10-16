Трамп: гляньте на мои зубы. Они целые, потому что в хоккей не играю

Хоккеисты и тренеры клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» нанесли традиционный визит в Белый дом с выигранным Кубком Стэнли. Там «блюзмены» встретились с президентом США Дональдом Трампом.

«Вы вдохновляли своей игрой весь сезон, а сегодня продолжаете вдохновлять всех американцев. Мы знаем вашу историю», — сказал Трамп, говоря о том, что «Сент-Луис» добрался до Кубка Стэнли, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.

Внимание Трампа привлёк шведский нападающий «блюзменов» Алекс Стин, у которого недоставало нескольких зубов. «Посмотрите на этого парня, на его рот. Как по-вашему, я смог бы одолеть его в драке? Я не знаю, не знаю. Гляньте на мои зубы. Они целые, потому что я в хоккей не играю», — сказал Трамп.