Трамп: гляньте на мои зубы. Они целые, потому что в хоккей не играю
Хоккеисты и тренеры клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» нанесли традиционный визит в Белый дом с выигранным Кубком Стэнли. Там «блюзмены» встретились с президентом США Дональдом Трампом.
«Вы вдохновляли своей игрой весь сезон, а сегодня продолжаете вдохновлять всех американцев. Мы знаем вашу историю», — сказал Трамп, говоря о том, что «Сент-Луис» добрался до Кубка Стэнли, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.
Внимание Трампа привлёк шведский нападающий «блюзменов» Алекс Стин, у которого недоставало нескольких зубов. «Посмотрите на этого парня, на его рот. Как по-вашему, я смог бы одолеть его в драке? Я не знаю, не знаю. Гляньте на мои зубы. Они целые, потому что я в хоккей не играю», — сказал Трамп.
Тарасенко опёрся на кресло Трампа с беззубой улыбкой. Реакция Америки бесценна
Такого Овальный кабинет ещё не видел.
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