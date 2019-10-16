Анкипанс: к рижскому «Динамо» возвращается уверенность

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от матча с казахстанским «Барысом» (4:3 ОТ).
«Очень хорошая, напряжённая игра. Обе команды бились от всей души. Нам, в принципе, повезло, что выиграли в овертайме. Но самое главное, что вернулась уверенность. Мы выигрываем единоборства, очень много бросков блокируем. Идём дальше», — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте счёт открыл нападающий команды гостей Рихард Маренис. Вскоре «Барыс» отыгрался усилиями форварда Алихана Асетова, но на 35-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд после заброшенной шайбы Лауриса Дарзиньша. За первую половину третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Роман Старченко и Картер Эштон. На 55-й минуте «Барыс» вновь сравнял счёт, Асетов оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Кристапс Сотниекс.
- 16 октября 2019
-
22:12
-
22:09
-
21:58
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:05
-
20:31
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:46
-
18:37
-
18:25
-
17:56
-
17:45
-
17:24
-
17:11
-
17:08
-
16:59
-
16:42
-
16:11
-
15:55
-
15:40
-
15:15