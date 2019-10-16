Анкипанс: к рижскому «Динамо» возвращается уверенность

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от матча с казахстанским «Барысом» (4:3 ОТ).



«Очень хорошая, напряжённая игра. Обе команды бились от всей души. Нам, в принципе, повезло, что выиграли в овертайме. Но самое главное, что вернулась уверенность. Мы выигрываем единоборства, очень много бросков блокируем. Идём дальше», — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 26-й минуте счёт открыл нападающий команды гостей Рихард Маренис. Вскоре «Барыс» отыгрался усилиями форварда Алихана Асетова, но на 35-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд после заброшенной шайбы Лауриса Дарзиньша. За первую половину третьего периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Роман Старченко и Картер Эштон. На 55-й минуте «Барыс» вновь сравнял счёт, Асетов оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Кристапс Сотниекс.

«Барыс» уступил рижскому «Динамо» в овертайме