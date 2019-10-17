«Адмирал» — «Локомотив»: гол хозяев засчитан после двух видеопросмотров

«Адмирал» принимает «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе первого периода хозяева впереди со счётом 1:0.

Подопечные Сергея Светлова открыли счёт в матче, реализовав большинство в середине стартового периода. Изначально главные арбитры матча не зафиксировали взятия ворот после добивания Кирилла Воронина. Факт пересечения линии ворот был установлен только после видеопросмотра. Тренерский штаб «Локомотива» взял запрос на блокировку вратаря, после чего взятие ворот было подтверждено.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал»:



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Бутузов;

Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Осипов — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;

Островский, Ибатуллин, Лисин — Мерескин — Коннов.



«Локомотив»:



Исаев (Коновалов);

Н. Аверин — Накладал, Санников — Да Коста — Ратти;

Осипов — Мисюль, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;

Черепанов — Савченко, Каюмов — Иванов — Коваленко;

Афанасьев, Денисенко — Красковский — Апальков, Свитов.