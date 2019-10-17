Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Далласа»: начнём побеждать со следующего матча

Главный тренер «Далласа»: начнём побеждать со следующего матча
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3). Команда потерпела седьмое поражение в восьми матчах на старте сезона.

«Думаю, что со следующего матча всё начнет меняться. И мы начнём побеждать. Мы осознаем размеры ямы, в которой оказались, и что случилось. Но также исходя из прошлогоднего опыта мы знаем, что в нужный момент можем выигрывать», – цитирует Монтгомери пресс-служба НХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили: Зак Веренски, Александер Веннберг и Сонни Милано. Двумя результативными передачами отметился форвард «Далласа» Александр Радулов.

Нападающий «Старз» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.

Монтгомери — о попадании Гурьянова в запас: иногда давление тебя парализует
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019