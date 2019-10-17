Главный тренер «Далласа»: начнём побеждать со следующего матча

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери высказался после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3). Команда потерпела седьмое поражение в восьми матчах на старте сезона.
«Думаю, что со следующего матча всё начнет меняться. И мы начнём побеждать. Мы осознаем размеры ямы, в которой оказались, и что случилось. Но также исходя из прошлогоднего опыта мы знаем, что в нужный момент можем выигрывать», – цитирует Монтгомери пресс-служба НХЛ.
Шайбы в составе победителей забросили: Зак Веренски, Александер Веннберг и Сонни Милано. Двумя результативными передачами отметился форвард «Далласа» Александр Радулов.
Нападающий «Старз» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.
- 17 октября 2019
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