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Кокарев: Знарок — настоящий мужик. Он по-прежнему гнёт свою линию

Кокарев: Знарок — настоящий мужик. Он по-прежнему гнёт свою линию
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Денис Кокарев рассказал об атмосфере, которая появилась в команде с приходом главного тренера Олега Знарка.

«Естественно, присутствие Знарка стало одним из факторов моего перехода в «Спартак». С Валерьичем у нас были такие годы хорошие, поэтому всё вкупе так сложилось, что я оказался в «Спартаке» снова под его руководством.

Мне кажется, что как он всегда гнул свою линию, выступая как настоящий мужик, так и гнёт по сей день. В этом плане никаких вопросов нет. И коллектив он старается создать такой же боевой и неуступчивый, какими были его ХК МВД и московское «Динамо». Остается только нам, хоккеистам, выходить на лёд, выполнять указания тренеров и выигрывать», — приводит слова Кокарева News.ru.

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