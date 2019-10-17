В «Вегасе» раскрыли подробности «дела Зыкова», он принимал допинг четыре года

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал информацию о дисквалификации на 20 матчей нападающего Валентина Зыкова. Россиянин не получит зарплату за указанный период.



«Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова. Совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а тут всё чёрно-белое. Валентин принимал это вещество на протяжении четырёх лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок истечёт, посмотрим, есть ли ему место в составе», — приводит слова Макфи в «Твиттере» журналист Джастин Эмерсон.

Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.