В «Вегасе» раскрыли подробности «дела Зыкова», он принимал допинг четыре года
Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал информацию о дисквалификации на 20 матчей нападающего Валентина Зыкова. Россиянин не получит зарплату за указанный период.
«Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова. Совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а тут всё чёрно-белое. Валентин принимал это вещество на протяжении четырёх лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок истечёт, посмотрим, есть ли ему место в составе», — приводит слова Макфи в «Твиттере» журналист Джастин Эмерсон.
Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.
Зыков — о допинге: не понимаю, как тест дал положительный результат
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