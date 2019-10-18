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«Калгари» продлил проигрышную серию «Детройта» забив пять голов

«Калгари» продлил проигрышную серию «Детройта» забив пять голов
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

У победителей по голу забили Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм, Сэм Беннетт, Дерек Райан и Марк Джордано. У проигравших шайбу забросил Даррен Хельм, также он заработал удаление до конца игры (15 минут) за стычку с Линдхольмом в третьем периоде.

«Ред Уингз» потерпели третье подряд поражение, «Флэймз» выиграли второй матч из последних пяти.

Следующий матч «Калгари» проведёт 20 октября с «Лос-Анджелес Кингз», а «Детройт» встретится с «Эдмонтон Ойлерз» 19 октября.

Расписание матчей НХЛ на 18 октября 2019 года
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