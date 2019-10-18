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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 17 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 17 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах приняли участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на площадке 20 минут и 51 секунду, завершив встречу с показателем полезности «+1». Также форвард не смог реализовать послематчевый буллит. Защитник Михаил Сергачёв сыграл 16 минут и 59 секунды, завершив матч с показателем полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский пропустил три шайбы и совершил 34 сейва.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»34 из 3791,94:3 Б
Георгиев«Рейнджерс»33 из 3789,22:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+0+10400-20.51
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+102110%19.14
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-12210-22.03
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+000200-09.42
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000220100%13.19
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0+10701-20.09
Наместников (н)«Оттава»0+000340100%21.43
Зайцев (з)«Оттава»0+000154-24.21
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+12141-16.59
Куликов (з)«Виннипег»0+002010-20.14
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-26251-15.56
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