Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 17 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах приняли участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на площадке 20 минут и 51 секунду, завершив встречу с показателем полезности «+1». Также форвард не смог реализовать послематчевый буллит. Защитник Михаил Сергачёв сыграл 16 минут и 59 секунды, завершив матч с показателем полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский пропустил три шайбы и совершил 34 сейва.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 34 из 37 91,9 4:3 Б Георгиев «Рейнджерс» 33 из 37 89,2 2:5

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 0+0 +1 0 4 0 0 - 20.51 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 +1 0 2 1 1 0% 19.14 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 2 2 1 0 - 22.03 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 0 0 2 0 0 - 09.42 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 2 2 0 100% 13.19 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+0 +1 0 7 0 1 - 20.09 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 3 4 0 100% 21.43 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 1 5 4 - 24.21 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +1 2 1 4 1 - 16.59 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 2 0 1 0 - 20.14 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -2 6 2 5 1 - 15.56