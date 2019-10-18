Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 17 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах приняли участие 13 российских хоккеистов.
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился заброшенной шайбой в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на площадке 20 минут и 51 секунду, завершив встречу с показателем полезности «+1». Также форвард не смог реализовать послематчевый буллит. Защитник Михаил Сергачёв сыграл 16 минут и 59 секунды, завершив матч с показателем полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский пропустил три шайбы и совершил 34 сейва.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|34 из 37
|91,9
|4:3 Б
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|33 из 37
|89,2
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|20.51
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|1
|0%
|19.14
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|2
|2
|1
|0
|-
|22.03
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|09.42
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|100%
|13.19
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|7
|0
|1
|-
|20.09
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|3
|4
|0
|100%
|21.43
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|5
|4
|-
|24.21
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|2
|1
|4
|1
|-
|16.59
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|2
|0
|1
|0
|-
|20.14
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-2
|6
|2
|5
|1
|-
|15.56
Ковальчук достал фанатов «Лос-Анджелеса». Его губят игра в обороне и удаления
«Хет-трик имени Ковальчука» — три удаления за матч.
- 18 октября 2019
-
08:46
-
08:35
-
08:20
-
08:04
-
07:47
-
07:24
-
07:15
-
07:01
-
06:45
-
06:11
-
06:09
-
06:04
-
05:57
-
05:35
-
05:19
-
05:12
-
04:54
-
04:22
-
03:36
-
03:18
-
00:00
- 17 октября 2019
-
23:46
-
23:11
-
23:02
-
22:46
-
22:41
-
22:29
-
22:22
-
22:18
-
22:10
-
22:01
-
21:48
-
21:40
-
21:39
-
21:34
Партнерский контент