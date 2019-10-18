Михеев тренировался в одном звене с Марнером

«Торонто Мэйпл Лифс» продолжает подготовку к матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Встреча состоится в Канаде 20 октября, начало — в 2:00 мск.



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Люк Фокс, российский форвард Илья Михеев на тренировке работал в одном звене с Алексом Керфутом и Митчеллом Марнером.



Тренерский штаб «кленовых листьев» во главе с Майком Бэбкоком вынужден был внести изменения в сочетания звеньев в связи с травмой капитана команды Джона Тавареса. Канадский хоккеист выбыл из строя как минимум на две недели из-за перелома пальца.



В нынешнем сезоне Михеев провёл восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+5».

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