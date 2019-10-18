Дацюк: личная статистика тревожит не так сильно, как поражения «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал поражение со счётом 1:3 в домашнем матче с «Авангардом».



«Автомобилист» очень плохо начал, тяжело догонять с 0:2, да ещё и когда соперник играет очень системно. Вроде бы потом исправили ситуацию, но не хватило. Всё-таки тяжело выиграть матч, когда забиваешь один гол. Нам нужно добавлять во многих аспектах, тяжело вернуться к своей игре, это тяжёлый рабочий процесс. Но от игры к игре должно быть лучше. Первая задача — выиграть следующий матч, почувствовать уверенность.



Мартемьянов сказал, что это была моя лучшая игра в сезоне? Когда команда проигрывает и ты ей мало чем помог, тяжело говорить о том, что это лучший матч. Буду стараться от игры к игре прибавлять, но главное, чтобы команда выигрывала. Тревожит ли меня моя личная статистика? Наверное, не так сильно, как тот факт, что команда проигрывает. Начнём выигрывать, а потом уже за статистику можно цепляться.



Опыт по выходу из кризисных ситуаций у меня был, правда, не слишком большой, конечно. Лучший рецепт — поддерживать друг друга и через хорошую тяжёлую, мужскую работу всё придёт. Другого я не знаю», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дацюк: буду работать над статистикой, чтобы таких вопросов не было