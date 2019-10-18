Хишир подпишет новый контракт с «Нью-Джерси» на $ 50 млн

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир близок к подписанию нового семилетнего контракта, информирует в своём «твиттере» журналист Пьер Лебрюн.



Согласно его данным, швейцарский хоккеист подпишет договор на общую сумму $ 50,75 млн (среднегодовая зарплата составит $ 7,25 млн). 20-летний хоккеист проводит свой последний сезон по трёхлетнему контракту новичка.



В нынешнем сезоне на счету игрока две результативные передачи в шести матчах регулярного чемпионата с показателем полезности «–2». Всего в НХЛ он провёл 157 матчей, забросил 37 шайб и отдал 64 результативные передачи при показателе полезности «+8» и 50 минутах штрафного времени.



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