Бек: для меня победить в Екатеринбурге чуть приятнее, чем в другом городе

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился эмоциями после победы в выездном матче с «Автомобилистом» (3:1).



«Конечно, каждая игра очень важна. Но победить в Екатеринбурге чуть-чуть приятнее, чем в другом городе. Ведь дела у меня тут шли далеко не так, как мне хотелось бы.



Мы много и упорно работаем, потому и играем хорошо. Думаю, чем лучше ты себя показываешь, тем увереннее чувствуешь себя в тренерской системе. Сейчас действительно все играют как надо. И потому у нас всё получается.



Соглашусь, что это был лучший выездной хоккей «Авангарда» в сезоне. Как я и говорил, мы много работаем, и поэтому у нас всё получается здорово. И все отлично видят, что именно этот путь приводит к победам. Такова наша цель в каждой игре. Некоторые матчи удаются лучше других, и сегодня был именно такой матч.



Мы показываем хороший хоккей без шести ведущих хоккеистов — это признак отличной команды. Не важно, кто травмирован, каждый отдаёт работе всего себя, каждый хочет побеждать. Поэтому не имеет значения, кто сегодня на льду. Главное — играть правильно», — приводит слова Бека пресс-служба «Авангарда».

«Автомобилист» снова проиграл. Мартемьянова уже спрашивают об отставке Легионеры затихли, Коварж не всесилен, а Дацюк пока не помощник.