Тренер «Ак Барса»: «зелёное дерби» — яркое событие в жизни КХЛ

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Мы провели напряжённый матч с «Йокеритом». Неровно играли, но здорово, что смогли в таком трудном поединке найти путь к победе. У нас был день паузы, приехали в Уфу, отдохнули, готовы к предстоящему дерби. В общем-то, всё как планируем, всё своим чередом, готовимся.



«Зелёное дерби» — яркое событие в жизни КХЛ, но для нас любой матч важен, и этот, безусловно, тоже. У нас хорошо играют оба вратаря, и сегодня мы сделаем выбор, кто будет у нас в воротах. В состав вводим новых игроков, поскольку чемпионат длинный, а на длинной дистанции нужно быть свежим, чтобы поддерживать высокий темп игры.



Готовимся к каждой игре, и ничего нового в подготовке нет. Естественно, интерес к этому матчу есть, знаем, что будет аншлаг, болельщики приедут нас поддержать из Казани. Это, безусловно, накладывает отпечаток», — приводит слова Петрова официальный сайт казанского клуба.

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