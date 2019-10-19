Тренер «Ак Барса»: «зелёное дерби» — яркое событие в жизни КХЛ

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Мы провели напряжённый матч с «Йокеритом». Неровно играли, но здорово, что смогли в таком трудном поединке найти путь к победе. У нас был день паузы, приехали в Уфу, отдохнули, готовы к предстоящему дерби. В общем-то, всё как планируем, всё своим чередом, готовимся.
«Зелёное дерби» — яркое событие в жизни КХЛ, но для нас любой матч важен, и этот, безусловно, тоже. У нас хорошо играют оба вратаря, и сегодня мы сделаем выбор, кто будет у нас в воротах. В состав вводим новых игроков, поскольку чемпионат длинный, а на длинной дистанции нужно быть свежим, чтобы поддерживать высокий темп игры.
Готовимся к каждой игре, и ничего нового в подготовке нет. Естественно, интерес к этому матчу есть, знаем, что будет аншлаг, болельщики приедут нас поддержать из Казани. Это, безусловно, накладывает отпечаток», — приводит слова Петрова официальный сайт казанского клуба.
- 19 октября 2019
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:31
-
12:25
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
10:47
-
10:26
-
10:11
-
09:45
-
09:28
-
09:19
-
09:01
-
08:42
-
08:13
-
08:04
-
07:55
-
07:40
-
06:35
-
06:33
-
06:09
-
05:50
-
05:29
-
05:19
-
04:56
-
04:46
-
03:49
-
03:37
-
03:11
-
02:50